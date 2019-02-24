تسنيم رابح ضيفة على قناة “10” المصرية

استضافت أمس السبت القناة “10” المصرية الإعلامية الشابة تسنيم رابح مدير النسخة السادسة من مهرجان جائزة تهارقا الدولية للسينما والفنون ، والتي تحدثت عن الجائزة ومشاركة مختلف دول العالم بها ،كما تحدثت عن تأجيل النسخة الحالية منها ، والتي كان مقرراً أن تستضيفها ولاية شمال كردفان في ديسمبر من العام الماضي ، بعد أن انطلقت عبر عددورشة باسم “أفلام إنسان” ، هدفت لرفع مستوى الأفلام السودانية في مجالات السنيما المختلفة .
كما أوضحت تسنيم أن النسخة السادسة لجائزة تهارقا الدولية للسينما والفنون ، تركز على تدريب وتأهيل ودعم عدد من الشباب الذين سبق لهم العمل في مجال صناعة الأفلام بحسب صحيفة آخر لحظة ، وذلك بهدف تطوير الإنتاج المحلى في صناعة الأفلام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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