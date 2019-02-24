مرشح سابق يعلن ترشحه للرئاسة في2020

أعلن المرشح السابق لرئيس الجمهورية السمؤال حسين عثمان منصور ، عزمة الترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس في انتخابات 2020 وقال في تصريحات صحافية أمس السبت إنه يحمل رؤية ثاقبة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان ، بما يملكه من علاقات دولية واسعة مع أصحاب القرار في روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر أنه سيسفيد من تجربته السابقة في الاتحاد السوفيتي ، حينما ساهم في إنقاذ من الانهيار الاقتصادي وفي هدم جدار برلين .
مشيراً بحسب صحيفة آخر لحظة إلى مساندته للبشير في قراراته الأخيرة ، ووقوفه إلى جانب قيادات القوات المسلحة للدولة في هذه المرحلة والتي وصفها بالدقيقة والمفصلية في تاريخ السودان .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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