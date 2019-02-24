سرقة سيارة مستشار رفيع بوزارة العدل من أمام البرج

تمكن مجهول من سرقة سيارة مستشار رفيع بوزارة العدل وذلك أثناء توقف سيارته جوار برج العدل بشارع الجمهورية .

ونقلت مصادر إن المستشار أوقف سيارته وصعد إلى أعلى وبعد دقائق تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد العاملين يسأله عن أسباب مغادرته وقياداته لسيارته البوكس دبل كاب بتلك السرعة الزائدة التي أدهشت المارة ليؤكد له المستشار بأنه لا زال بالمبنى ولم يغادر .

وعند نزوله لتفقد سيارته أكتشف اختفاءها وجرت محاولات للبحث عنها من قبل أفراد تأمين البرج دون جدوى ليقوم بتدوين بلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية وقامت بتوزيع نشرة بأوصاف العربة بالمداخل والمخارج كما اتخذت شرطة مكافحة سرقة السيارات حزمة من التحوطات لضبط العربة التي لا تزال مفقودة .

وتجدر الإشارة وبحسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن الحادث وقع بعد يومين من ألقاء الشرطة القبض على عصابات تخصصت في سرقة السيارات وبيعها اسبيرات وتقطيعها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)