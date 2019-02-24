أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: *الفرقة الهلالية تنازل زيسكو في أم المعارك الأفريقية *الكوكي يُعلن الجاهزية ويتعهد بالظهور المشرف للأزرق وجورج يرفع راية التحدي * الكاردينال يتابع البروفةالختامية بأندولا ويحث الأقمار على القتال ويرصد الحوافز بالدولار * المريخ يحل بسوسة ويستهل إعداده لليتوال * نجم مانشيستر يونايتد يصل الخرطوم للانضمام للقمة السودانية .. ونجاح باهر لندوة القنصلية المصرية صحيفة الصدى : *المريخ يصل سوسة وسط استقبال كبير ويدشن تحضيراته للنجم *الهلال في مواجهة نارية أمام زيسكو الزامبي في الكونفدرالية *العابد يلتحق بالجهاز الفني للأحمر ويشرف على تأهيل العقرب الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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