تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * ابن عوف نائباً أول للرئيس وإيلا رئيساً لمجلس الوزراء * الوطني: مرشح الحزب في انتخابات 2020 يحدده المؤتمر العام * مبعوث قطري يبحث مع البشير آفاق التعاون والعلاقات صحيفة مصادر * تأجيل المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني * ابن عوف بديلاً لبكري وإيلا رئيساً للوزراء صحيفة الصيحة * إعفاء (بكري) و(معتز) وتعيين (ابن عوف) و(ايلا) * هدوء في مدن البلاد كافة وانخفاض في أسعار الدولار * الوطني يؤكد إعلان الطوارئ لحسم الفساد ولا يستبعد تأجيل مؤتمره العام * إتهام بنك بسحب (5) مليارات من حساب شركة كبرى صحيفة السوداني * أصداء واسعة لإعفاء بكري وتعيين إيلا رئيساً للوزراء * اتجاه لتأجيل المؤتمر العام لـ”الوطني” والشعبي يؤيد قرارات البشير * بنك السودان يسلم المصارف (1.8) مليار جنيه صحيفة المجهر * الفريق أول “عوض بن عوف” نائباً أول للرئيس و”إيلا” رئيساً لمجلس الوزراء * “علي الحاج”: خطاب “البشير” تصالحي تسامحي وقدم معالجات سياسية صحيفة آخر لحظة * (آخر لحظة) تكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد * تعيين ابن عوف نائباً أول وإيلا رئيساً للوزراء * مرشح سابق يعلن ترشحه للرئاسة في 2020 صحيفة الإنتباهة * الرئيس يطيح بـ(بكري) ويعين (ابن عوف) * (إيلا) رئيساً لوزراء * وجلسة طارئة للبرلمان لتمرير (الطوارئ) صحيفة الدار * ردود فعل عالمية لقرارات التغيير في السودان * مرسوم بتعيين ايلا رئيساً لمجلس الوزراء وابن عوف نائباً ووزيراً للدفاع * وزارة التربية تعلن اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية * بالصورة والقلم: طفل يروي للمحكمة مشاهدته مقتل عريس * توقف طالب جامعي بتهمة قتل فتاة رفضت الزواج منه * اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان الفقه والعقيدة للاساس واللغة الانجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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