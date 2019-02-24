الرئيس البشير يمكن الجيش السوداني من رئاسة السودان ويطيح بالاسلاميين

مكن الرئيس عمر البشير الجيش السوداني من الرئاسة في السودان في تطور رسمي جديد في قرار جرى الحديث عنه منذ اسابيع من نية الرئيس السوداني حماية البلاد من الانزلاق الى حرب اهلية بالاضافة الى الاحاديث الكثيرة التى جرى الحديث عنها مخاوف انقلاب الجيش على البشير خصوصا ان السودان حكمها جنرالات الجيش خلال العقود الماضية وحتى اليوم .

و أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء امس السبت، قرارًا بتعيين وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف نائبًا أول له مع احتفاظه بمنصبه وأطاح الرئيس بهذا القرار بنائبه الأول بكري حسن صالح الذي يحظى بتأييد الإسلاميين.

وبهذا القرار يغادر هذا الكرسي الذي كان يشغله آخر قادة مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني بعد ثلاثين عاماً، ظل فيها مرافقاً للبشير متنقلاً مابين وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية ونائباً للرئيس.

وكانت جميع التكهنات تذهب لخلافة الجنرال الصامت الفريق أول بكري حسن صالح، للبشير في حال عدم ترشحه لدورة رئاسية جديدة.

وتأتي هذه التغييرات في ظل تعديلات شملت تعيين 18 من العسكريين في منصب ولاة الولايات بعد إزاحة الولاة المدنيين من حزب المؤتمر الوطني، وإعلان حالة الطوارئ.

مما تشير إلى أن التعديلات تخاطب معالجة الأزمة الاقتصادية التي تهم المواطن بشكل أساسي، أكثر من الحراك الذي وصفه رئيس جهاز الأمن “بالانحسار”.

ويوم الجمعة اختار الرئيس عمر البشير ولاة لادارة الولايات السودانية من العسكريين والامنيين ضمن سلسلة تغيير قادمة في النظام السوداني لاحلال الجيش في مناصب الدولة العليا في خطوة وصفت بالانقلاب الابيض في السودان بعد اسابيع من تصريحات للبشير بمايجرى الان من تطورات في السودان حيث قال حينها “المزيكا دي لو دقت..كل فأر بدخل جحره”.

وكانت كشفت مصادر مطلعة لموقع اخبار السودان ان عدد من رجال الجيش سيتولوا عدد من المناصب خلال الفترة القادم وبدأت تلك القرارات بإعفاء الولاة وحل الحكومات المركزية والولائية، الأمر الذي وصفه مراقبين بانقلاب ابيض بإسناد حكم الولايات لعسكريين وإحكام القبضة الأمنية بإعلان حالة الطوارئ.