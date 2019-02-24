وزارة التربية توضح حقيقة تأثر امتحانات الشهادة السودانية بحالة الطوارئ

الخرطوم : اماني ابو فطين

قالت وزارة التربية والتعليم العام إن إمتحانات الشهادة السودانية لن تتأثر بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، ووصفت امتحانات الشهادة السودانية بأنها إحدى ممسكات الوحدة الوطنية وهى معيار تنتظر نتائجها كل السودان وان الامتحانات عمل وطنى ليس لها علاقة بالسياسة.

وطالب المجتمع بالحرص على حماية الامتحانات والبعد بها عن الخلافات والاشكالات السياسية. وبشر المراقبين والمصححين والكنترول بزيادة الاستحقاقات بنسبة 100% وصرفها نقدا بعد التصحيح مباشرة وذلك بالتزام وزارة المالية بتوفيرها.

يذكر أن عدد الجالسين للامتحان هذا العام (539,098) طالب وطالبة بزيادة (10،868) بنسبة زيادة تصل إلى (2,1%)، وزيادة في عدد المراكز داخل وخارج السودان حيث بلغ عددها (3944) مركز منها (13) مركزاً خارج السودان بزيادة (43) مركزاً.

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