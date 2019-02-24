بالفيديو احتجاجات السودان تتواصل في معظم أحياء الخرطوم رغم إعلان حالة الطوارئ ومناطق اخرى

تواصلت المظاهرات المطالبة برحيل النظام لليوم السادس والستين في معظم أحياء العاصمة وبعض مدن السودان رغم إعلان حالة الطوارئ مساء الجمعة، فقد شهد السبت 23 فبراير 2019م مظاهرات حاشدة بجامعة الاحفاد للبنات هتفن فيها بسقوط النظام وبالحرية والعدالة، كما اعتصم طلاب جامعة المغتربين بالعاصمة الخرطوم وإمتنعوا عن الجلوس للإمتحانات واعتصم ايضا طلاب كلية الفجر اليوم، أما طلاب جامة العلوم الطبية التابعة لمامون حميدة فقد خرجوا في تظاهرات كبيرة وتظاهر أيضا طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بينما اضرب طلاب جامعة ابن سينا.أما على مستوى الأحياء فقد خرجت نهار ومساء السبت تظاهرات في كل من: بري، ودنوباوي، اللاماب، امتداد ناصر، الرياض شارع مكة، المجاهدين، الجرافة، الشجرة الحماداب، ام بدة الحارة الثالثة، الشعبية، المؤسسة، صابرين امدرمان، المزاد، الرياض شارع مكة، الحلفايا، الطائف.أما في بقية مدن الاقاليم فقد شهدت مدينة ودمدني مظاهرات في شارع الجامعة – مدني، المحيريبا، حي المدنيين، كما شهدت مدينة سنار تظاهرات هي الأخرى.

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