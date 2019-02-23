أوامر ملكية بتعيين الأميرة "ريما بن بندر" سفيرة بواشنطن

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم السبت، عن أوامر ملكية جديدة صادرة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح الديوان أن الأمر الملكي الأول يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة لدى الولايات المتحدة بمرتبة وزير

وحسب الديوان، فقد صدر أمر ملكي سعودي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير. وفق سكاي نيوز عربية.