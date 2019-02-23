زاها يقود كريستال بالاس لهزيمة ليستر سيتي في البريميرليج

حقق فريق كريستال فوزا كبيرا على مضيفه ليستر وذلك بعدما وتغلب عليه 4 / 1 مساء اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف كريستال بالاس ميشي باتشواي في الدقيقة 40 وويلفريد زاها (هدفين) في الدقيقتين 70 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ولوكا ميليفوجيفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 81، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق ليستر سيتي جوني إيفانز في الدقيقة 64.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف أمام بيرنلي، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.