اصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بحل ديوان المظالم العامة كما شمل القرار الحسبة والمظالم بالولايات. كما أمر بتكوين مركز فيدرالي لمحاربه الفساد بدلا من المظالم العامة علي الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البشير: يحل ديوان المظالم وتكوين مركز لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.