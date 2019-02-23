"داعش" يتبنى تنفيذ هجوم في نيجيريا

قال تنظيم داعش إنه نفذ هجوماً، صباح اليوم السبت، على مدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا أثناء الانتخابات التي تجريها البلاد، لكن الجيش نفى وقوع هجوم، وقال إن أصوات الانفجارات ناجمة عن تدريبات.

وقال بيان نشرته وسائل إعلام إلكترونية مربتطة بالتنظيم، إن الهجوم استهدف مطار المدينة وقاعدة عسكرية ومبنى حكومياً.