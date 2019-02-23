الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

احتراق شاحنة المساعدات الأولى على الحدود الفنزويلية الكولومبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

احترقت مساء اليوم السبت الشاحنة الأولى من بين 4 تحمل مساعدات إنسانية موجهة للشعب الفنزويلي بعد وصولها إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية مع فنزويلا، ما أدى لإصابة 10 أشخاص، بحسب تقارير إعلامية.

وقالت قناة "في بي آي" إن "الشرطة تسببت في احتراق الشاحنة".

فيما ذكر النائب بالجمعية الوطنية الفنزويلية المعارضة، غابي أريلانو، إن ثلاثة شاحنات قد احترقت بالفعل، فيما يحاول الناس إنقاذ المساعدات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إدارة الهجرة في كولومبيا قولها اليوم السبت إن قافلة من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا سوف يتم تفريغها على جسر سيمون بوليفار على الجانب الكولومبي من الحدود ثم ستقوم سلسلة بشرية بتوصيل المساعدات عبر الحدود.

Advertisements

ووصلت مساء اليوم السبت الشاحنات الأربع الأولى التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى الحدود الفنزويلية مع كولومبيا، وذلك بالقرب من مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، ولكنها قوبلت بإطلاق قنابل الغاز من الجانب الفنزويلي، بحسب قناة "في بي آي".

وبحسب القناة، "تعلق الناس بالشاحنات أثناء مرورها بالجزء الكولومبي من الجسر الرابط بين البلدين، إلا أن الشرطة الفنزويلية اعترضت طريقها، وسمعت أصوات ارتطام في المكان".

وأدى إطلاق الغاز لهرولة الأشخاص عائدين عبر الجسر، وأصيب ما لا يقل عن طفل وشخص بالغ في الأحداث، بحسب القناة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتراق شاحنة المساعدات الأولى على الحدود الفنزويلية الكولومبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا