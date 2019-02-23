احتراق شاحنة المساعدات الأولى على الحدود الفنزويلية الكولومبية

احترقت مساء اليوم السبت الشاحنة الأولى من بين 4 تحمل مساعدات إنسانية موجهة للشعب الفنزويلي بعد وصولها إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية مع فنزويلا، ما أدى لإصابة 10 أشخاص، بحسب تقارير إعلامية.
وقالت قناة "في بي آي" إن "الشرطة تسببت في احتراق الشاحنة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن إدارة الهجرة في كولومبيا قولها اليوم السبت إن قافلة من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا سوف يتم تفريغها على جسر سيمون بوليفار على الجانب الكولومبي من الحدود ثم ستقوم سلسلة بشرية بتوصيل المساعدات عبر الحدود.
ووصلت مساء اليوم السبت الشاحنات الأربع الأولى التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى الحدود الفنزويلية مع كولومبيا، وذلك بالقرب من مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، ولكنها قوبلت بإطلاق قنابل الغاز من الجانب الفنزويلي، بحسب قناة "في بي آي".
وبحسب القناة، "تعلق الناس بالشاحنات أثناء مرورها بالجزء الكولومبي من الجسر الرابط بين البلدين، إلا أن الشرطة الفنزويلية اعترضت طريقها، وسمعت أصوات ارتطام في المكان".
وأدى إطلاق الغاز لهرولة الأشخاص عائدين عبر الجسر، وأصيب ما لا يقل عن طفل وشخص بالغ في الأحداث، بحسب القناة.
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