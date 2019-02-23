خادم الحرمين: زيارتي لمصر استمرار لمسيرة العلاقات المتميزة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة المصرية، إن الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين أكد أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعمًا لأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، حيث عقد الزعيمان لقاءً ثنائيًا تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأحد بمدينة شرم الشيخ أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.