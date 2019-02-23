العين يتخطي النصر بالدوري الإماراتي

عزز فريق العين موقعه في وصافة دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي) لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه النصر 2 /1 اليوم السبت في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.
وفي مباراة أخرى تغلب عجمان على ضيفه الفجيرة 3 /صفر.
وعلى استاد هزاع بن زايد بنادي العين، تقدم الإسباني الفارو نيجريدو بهدف للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك جمال معروف التعادل للعين وتكفل دياكيه ابراهيم بهدف الفوز لأصحاب الأرض قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.
ورفع العين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف الشارقة المتصدر.
ورفع عجمان رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع وظل الفجيرة في المركز الثالث من القاع برصيد 13 نقطة.
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