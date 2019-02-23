"بوكو حرام" تستهدف الانتخابات النيجيرية بهجومين إرهابيين

أكد مسؤولون أمنيون في نيجيريا أن جماعة بوكو حرام الإرهابية شنت هجومين في محاولة لعرقلة الانتخابات التي أجريت اليوم السبت.
ومنعت إحدى الهجمات التي نفذت في شمال شرقي ولاية يوبي حاكم الولاية من التصويت.
وقالت الشرطة إن الهجوم الآخر تم شنه بالمدفعية على المنشآت الأمنية في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو المجاورة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأضافت الشرطة أنه لم يصب أحد في الهجوم، وكانت تقارير أخرى قد صدرت حول العنف المرتبط بالانتخابات، وقال ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني، في بيان إن 16 شخصا قتلوا في أنحاء نيجيريا.
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