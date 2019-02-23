بالفيديو : الممثل جمال عبد الرحمن يفتح ملفه السري بواشنطون دعماً لشهداء الاحتجاجات

تنطلق العروض المسرحية لمسرحية (ملف سري) بمنطقة واشنطون الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لدعم أسر شهداء الاحتجاجات حيث تخصص الفرقة 20% من الدخل لهذا الغرض وفق الإعلان الذي نشره المنتج والممثل الكبير جمال عبد الرحمن على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار إعلان انطلاقة عروض المسرحية بأمريكا تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان النجم الكوميدي جمال عبد الرحمن قد تراجع عن قرار اعتزاله للتمثيل الذي كان قد أعلنه سابقاً – حسب ما سطره الرواد – حيث قال أحدهم معلقاً :(جمال عبدالرحمن مش صرح في فيديو أنه اعتزل ؟) .

ومن جهة أخرى حث عدد من رواد المواقع الذين تابعوا عروض المسرحية إبان عروضها التي قدمتها بالخرطوم – حثت أبناء الجالية السودانية بأمريكا بحضور ومشاهدة عروضها حيث كتبوا معلقين على الإعلان الذي تم بثه على يوتيوب:(ملف سري من أجمل العروض المسرحية السودانية وهي تتحدث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السودان أنا حضرتها قبل كم شهر في ألمانيا و أتمني أحضرها مرة أخرى وهذا المقطع مصور في ألمانيا).

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مسرحية ملف سري تأليف المسرحي عوض شكسبير وبطولة النجوم جمال عبد الرحمن ومحمد عبد الله موسى وسامية عبدالله وأمير عبد الله وياسمين الشاذلي وإخراج محمد نعيم سعد. وتتناول في قالب كوميدي التحولات السياسية التي حدثت في السودان من خلال مرضى نفسيين بمصحة نفسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)