الهلال يبحث عن نتيجة إيجابية أمام زيسكو في معركة الكونفدرالية

يسعى الهلال لانطلاقة جديدة في بطولة الكونفدرالية، حينما يحل في السادسة من مساء غد الأحد، ضيفاً على زيسكو الزامبي، بملعب ليفي ماوناواسا، بمدينة أندولا، ضمن الجولة الثالثة لفرق المجموعة الثالثة بالمسابقة. وتتمثل رغبة الهلال في الانطلاقة الجديدة، في خوضه المباراة تحت إشراف المدير الفني الجديد نبيل الكوكي الذي تعاقد معه الهلال خلفاً لمواطنه إيراد الزعفوري، الذي أقيل بعد الخسارة (1-2) من أنكانا الزامبي بالجولة الثانية.

وسيجد نبيل الكوكي نفسه مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابيه في مستهل مشواره مع الفريق، كما أنه اتفق مع رئيس النادي على الوصول بالفريق إلى أعلى نقطة بكأس الكونفدرالية.

ويتساوى الهلال في نقاطه الـ3 مع بقية فرق المجموعة الأخرى زيسكو وأنكانا وأشانتي، لكن زيسكو يتصدر بأفضلية الأهداف ويليه الهلال، فأشانتي وأخيراً أنكانا.

ويتحتم على الهلال عدم الخسارة، فالفوز سيجعله يضع قدماً بالدور ربع النهائي وأما التعادل فسيعقد به حسابات زيسكو تحديداً قبل مواجهة الفريق مجدداً بعد أقل من أسبوعين في أم درمان.

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ويفقد الهلال مجهودات قلب الدفاع النيجيري إيمانويل إيرواتشوكو للإيقاف، وغير ذلك فإن كل اللاعبين المميزين متوفرين للمدرب الكوكي وعلى رأسهم الظهير الأيسر فارس عبد الله، وثلاثي المحور بوبكر ديارا والشغيل وأبو عاقلة. وسيقود هجوم الهلال الثنائي وليد الشعلة والكونغولي إدريسا أمبومبو.

أما زيسكو فإنه يلعب بمجموعة متميزة من الدوليين وعلى رأسهم الثلاثي الكيني جورج أوديامبو في قلب الدفاع، ولاعب المحور أنتوني أكومو، والمهاجم الشرس جيسي ويري.

لكن زيسكو يفقد عقله المفكر كوندواني أمتونجا بالإيقاف، بسبب طرده في مباراة الفريق الأخيرة أمام أشانتي كوتوكو الغاني.

وسيلعب فريقا أنكانا وضيفه الغاني أشانتي كوتوكو، بمدينة كيتوي في ذات الجولة بالمجموعة الثالثة، وذلك قبل 3 ساعات من مباراة الهلال وزيسكو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)