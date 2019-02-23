مراكز الاقتراع في الانتخابات النيجيرية العامة تغلق أبوابها

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات النيجيرية العامة أبوابها، مساء اليوم السبت، بعد يوم حافل شارك فيه الناخبون لاختيار الرئيس وأعضاء المجلس الوطني (البرلمان).
وأعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات أن أكثر من 92 في المئة من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.
وقال المفوض والمتحدث باسم المفوضية فستوس أوكوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "حتى الآن نحن راضون عن سير العملية الانتخابية على الرغم من كافة الصعاب، التي واجهتنا اليوم".
وتابع أوكوي: "المفوضية تلقت تقارير عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق خلال عملية الاقتراع، خاصة في ولاية ريفر حيث تلقينا تقارير عن وقوع أعمال عنف من منظمات مدنية".
فيما قال رئيس المركز الصحفي للمفوضية روتيمي أويكانمي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك: "نعم وجهنا بمد فترة التصويت في بعض مراكز الاقتراع، التي فتحت متأخرة عن الموعد المحدد بنفس عدد الساعات التي تأخرت فيها عملية الاقتراع".
وكان من المقرر فتح أبواب مراكز الاقتراع لاستقبال ما يزيد عن 72 مليون ناخب نيجيري في تمام الثامنة صباحا، وحتى الثانية ظهرا، بالتوقيت المحلي، إلا أن عدد من هذه المراكز ظل مفتوحا حتى السادسة مساء.
وأوضح أويكانمي: "بعض المراكز تأخرت 3 ساعات عن الثامنة، بحسب تقارير رسمية وردت للمفوضية وجرى التحقق منها، وسوف نمد ساعات التصويت 3 ساعات في المقابل بعد الموعد المقرر وهو الثانية ظهرا".
وشدد أويكانمي: "صندوق الاقتراع سيظل مفتوحا حتى تصويت آخر ناخب متواجد في الصفوف أمامه".
وبحسب تقرير المفوضية، فتح 67.91 في المئة فقط من مراكز الاقتراع حول البلاد أبوابه في الساعة المحددة، بينما فتح 16.96 في المئة بعد العاشرة صباحا، أي بعد ساعتين من الموعد المحدد.
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