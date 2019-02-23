ترامب: سنحقق فوزا كبيرا في انتخابات عام 2020

تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما سيحدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، مشيرا إلى أنه سيحقق فوزا كبيرا في تلك الانتخابات.
وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم السبت: "يوجد قوة كبيرة في اليمين عن تلك الموجودة مع اليسار، وهذا ما جعلنا نفوز بأغلبية مجلس الشيوخ، وسيكون هذا أيضا هو سبب تحقيقنا فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية عام 2020".
وتابع: "لكن وسائل الإعلام المزيفة لا تريد ذكر تلك الحقائق"، مضيفا: "الأمن عامل كبير، والجدار الحدودي، الذي يجري تشييده سيوقف المجرمين ويمنع المخدرات".
وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر عام 2020، ومن المتوقع، أن يرشح الرئيس دونالد ترامب، نفسه لولاية ثانية عن الحزب الجمهوري، في المنافسة التي أعلن خوضها عدة مرشحين أبرزهم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، والسيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، ونائب الرئيس السابق جو بايدن، وآخرين.
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