ويشار إلى أن الرئيس الفنزويلي ظهر، في وقت سابق، أمام العديد من مؤيديه الذين خرجوا إلى الشوارع لدعمه، حيث تم بث كلمته عبر الإنترنت.
وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو قد توجه إلى الحدود مع البرازيل للإعلان عن دخول أول قافلة للمساعدات الإنسانية إلى البلاد في ظل اعتراض حكومة مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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