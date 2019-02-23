إجراءات أمنية مشددة بالمطارات الهندية إثر تهديد باختطاف طائرة

اتخذت السلطات الهندية اليوم السبت إجراءات أمنية مشددة إثر تلقى مكتب تابع للخطوط الجوية الهندية في (مومباي) اتصالاً هاتفياً يهدد باختطاف طائرة تابعة لها إلى باكستان. وذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا" أن مكتب أمن الطيران المدني الهندي أصدر إرشادات لجميع شركات الطيران وقوات الأمن الصناعي المركزي باتخاذ إجراءات أمنية مشددة إثر تلقي مركز مراقبة عمليات المطار التابعة للخطوط الجوية الهندية في مومباي رسالة هاتفية تنص على معلومات تتعلق بتهديد اختطاف رحلة للخطوط الجوية الهندية إلى باكستان بتاريخ اليوم. ووفق الوكالة تنص الإرشادات على أنه "في ضوء ما سبق يجب على وحدات أمن المطارات ومجموعة أمن الطيران وجميع مشغلي الطائرات اعتماد الإجراءات التالية بأثر فوري". وطالبت الإرشادات بإجراء رقابة صارمة على الدخول إلى مبنى الركاب وجميع مناطق العمليات ومرافق الطيران الأخرى وإجراء فحص مكثف للمركبات التي تدخل مواقف السيارات لتجنب إمكانية وقوع هجمات بسيارات ملغومة. كما طالبت بفحص مشدد للمسافرين والموظفين والزوار، بما في ذلك فحص عشوائي عند البوابة الرئيسية، وفحص مشدد للأمتعة والبضائع ومحطات الشحن والمطاعم والبريد والمراقبة من خلال كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة والمراقبة داخل وحول مبنى المطار والمناطق التشغيلية وتعزيز فريق للرد السريع. وجاء التهديد باختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية إلى باكستان وسط توتر في العلاقات بين الجانبين جراء هجوم انتحاري استهدف القوات الهندية راح ضحيته 45 عنصراً من قوات الشرطة الاحتياطية المركزية.

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