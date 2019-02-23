الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 1000 سلة غذائية في الضالع باليمن

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السبت 23/فبراير/2019 - 08:39 م
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ألف سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمتعففة بمديرية الحصين بمحافظة الضالع استفاد منها عدد من المحتاجين في قراها النائية.
وأعرب وكيل أول محافظ الضالع المهندس نبيل عفيف ومدير عام مديرية الحصين العميد علي قاسم مصلح اللذان حضرا عمليات التوزيع عن سعادتهما بهذه التوزيعات التي تأتي في إطار عطاءات الإمارات في عام التسامح، وتستهدف كل المناطق المحتاجة وأعربا عن الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المساعدات الغذائية خاصة والمشاريع التنموية في اليمن عامة.
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