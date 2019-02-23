العثور على جثامين 4 صيادين غربي العراق

أعلن الأمن العراقي العثور، خلال عملية تمشيط بمحافظة الأنبار، على جثث 4 صيادين قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان اليوم السبت، "نفذت قيادة عمليات الأنبار عملية أمنية في قاطع الثرثار لملاحقة عناصر داعش الإرهابية، وأثناء العملية عثرت على جثامين أربعة صيادين قتلوا من قبل عناصر داعش الإرهابي، وأربعة آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة إثر انفجار عبوة ناسفة أخرى أثناء محاولة نقل جثامين زملائهم الصيادين بالتنسيق مع قوة تابعة للحشد الشعبي في المكان ذاته".

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.