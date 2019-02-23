العثور على جثامين 4 صيادين غربي العراق

أعلن الأمن العراقي العثور، خلال عملية تمشيط بمحافظة الأنبار، على جثث 4 صيادين قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.
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