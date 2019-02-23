سان جيرمان يفوز علي نيم في الدوري الفرنسي

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه أولمبيك نيم بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف باريس كريستوفر نكونكو وكيليان مبابي "ثنائية" بالدقائق 40 و69 و89 من عمر المباراة.

رفع بي إس جي رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة مقابل 36 نقطة لضيفه في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.