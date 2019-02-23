الهلال يوفر طائرة خاصة لرحلة مصر

قررت إدارة نادي الهلال السعودي، توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم مساء غداً السبت إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، بكأس زايد أبطال العرب.
ومن المقرر أن يفتقد الفريق السعودي لعدد من العناصر في مباراة الاتحاد بسبب الإصابات، على رأسهم عبدالله عطيف ونواف العابد وسلمان الفرج.
ويلتقي الاتحاد الهلال السعودي، مساء الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الثمانية لكأس زايد أبطال العرب، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت للفريق السعودي، بثلاثية دون رد.
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