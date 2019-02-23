التحرير الوطني الجزائري: بوتفليقة فى سويسرا للعلاج

أعلن زعيم حزب "جبهة التحرير الوطنى" الجزائرى، معاذ بوشارب، اليوم، عن استعداد مؤيدى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة لتنظيم مظاهرات لدعمه، بعد تظاهرات مناهضة له فى عدة مدن جزائرية.
وقال "بوشارب"، إنه ينوى لقاء "مناضلى الحزب"، الذى يرأسه بوتفليقة شرفياً، من أجل تنظيم مظاهرات مؤيدة له، وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه من المفترض أن يتم تنظيم المظاهرات بعد عودة الرئيس من رحلة علاج إلى سويسرا.
واندلعت صدامات، أمس، بين الشرطة الجزائرية وآلاف المتظاهرين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتظاهر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة فى الانتخابات المقررة 18 أبريل، وردد المتظاهرون شعارات "لا بوتفليقة.. لا السعيد"، فى إشارة إلى شقيقه السعيد بوتفليقة الذى يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس، وكذلك: "لا للعهدة الخامسة"، و"بوتفليقة.. ارحل".
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