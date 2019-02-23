أول تعليق من ميسي بعد الفوز على إشبيلية

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الاسباني على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على مضيفه إشبيلية بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الاسباني.

وقال "ميسي" في تصريحات صحفية عقب المباراة: " حققنا فوزًا هامًا على إشبيلية اليوم، حدث تراجع في المستوي والاداء خلال المباريات الماضية ولكننا نخوض المباريات دائمًا بنفس الرغبة والإهتمام ونستهدف تحقيق الانتصارات".

وأضاف: " نسعي دائمًا لتحقيق الانتصارات وحصد كل الألقاب الممكنة".

وتابع: " اشبيلية صعب علينا المهمة بعدما تقدم بنتيجة 2-1 بالشوط الأول، ولكننا نجحنا في تغيير النتيجة والفوز بنتيجة 4-2، وهذا لم يكن سهلًا أمام هذا الفريق و في هذا الملعب الذي نعرف دوما صعوبة اللعب عليه"، مؤكدًا أن برشلونة لم يحسم لقب الدوري الاسباني بعد.

وعن مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس اسبانيا قال: " مباراة الريال لا تشكل فارقًا بالنسبة لنا مقارنة بمواجهة الدوري".