باكستان ونيبال تبحثان قضايا الأمن والسلام في المنطقة

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم السبت، مع نظيره النيبالي براديب كومار كياوالي، قضايا الأمن والسلام في المنطقة.

وقال قريشي - وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن بلاده تؤمن بتعزيز السلام الإقليمي، وتولي اهتمامًا بالغًا لعلاقاتها مع الدول المجاورة لها، موضحًا أن اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) سيساعد في تعزيز التكامل الإقليمي.

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من جانبه، قال كياوالي إن الحفاظ على الأمن والسلام مسؤولية مشتركة لجميع الدول في المنطقة.