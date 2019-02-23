باكستان ونيبال تبحثان قضايا الأمن والسلام في المنطقة

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم السبت، مع نظيره النيبالي براديب كومار كياوالي، قضايا الأمن والسلام في المنطقة.
وقال قريشي - وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن بلاده تؤمن بتعزيز السلام الإقليمي، وتولي اهتمامًا بالغًا لعلاقاتها مع الدول المجاورة لها، موضحًا أن اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) سيساعد في تعزيز التكامل الإقليمي.
من جانبه، قال كياوالي إن الحفاظ على الأمن والسلام مسؤولية مشتركة لجميع الدول في المنطقة.
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