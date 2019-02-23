بدأت مدينة ديساو الألمانية احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مدرسة باوهاوس الألمانية للعمارة والفن والتصميم داخل مبنى سيكون متحفا للمؤسسة في المستقبل. ووفد مئات من أهل المدينة اليوم السبت، إلى المبنى الكبير الذي يتحلى بواجهة زجاجية هائلة. وتضمن الحفل فقرات رقص داخل زي زجاجي وقصائد غنائية بسيطة عكست فرحة المدرسة بالتجربة كما تضمن سلسلة من فعاليات المشاركة. Advertisements وأعلنت مديرة المؤسسة المعمارية كلاوديا بيرين عن إقامة مجموعة من المهرجانات حتى حلول موعد افتتاح متحف باوهاوس. وقالت بيرين إن هناك مجموعة من مباني باوهاوس سيتم إصلاحها في ديساو حتى حلول عيد الفصح، مشيرة إلى أن الزوار يمكنهم أن يقوموا بجولة عبر المدينة لتفقد البنايات التي قامت المؤسسة بصيانتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة باوهاوس الألمانية للفنون التشكيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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