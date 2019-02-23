عضو بمجلس المريخ : نسعى للتتويج بكأس العرب وليس المال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف محمد موسى الكندو عضو مجلس إدارة نادي المريخ عن رغبة فريقه القوية في التتويج بكأس العرب في نسخته الحالية وكان المريخ تأهل لنصف نهائي كأس زايد على حساب مولودية الجزائر وسيصطدم بالنجم الساحلي ذهاباً وإياباً في نصف نهائي المسابقة .

وقال الكندو في حديث لبرنامج بحث عن هدف بقناة النيل الأزرق وبحسب صحيفة الصدى، إن فريقه يبحث عن لقب البطولة بعيداً عن التركيز على الجائزة المالية الضخمة، وأبان الكندو أن الأحمر يطمح في التتويج بالكأس ليضيفه إلى قائمة الكؤوس الخارجية التي حصل عليها في السابق وأشاد الكندو بتضافر الأسرة المريخية في الفترة الأخيرة الأمر الذي كان له أثره الكبير في الانتصارات التي حققها فريق الكرة على صعيد البطولة العربية .