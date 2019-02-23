أمــــك.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> اللهم أجعلو خير
> أمس حلمان حلمة غريبة شديد
> صحيت لقيت جسمي ده كلو بترقط
> نمت وآخر حصة كانت وطن
> وقمت حلمت
> الناس دي كلها ملبوشة
> ناس جارين علي الكبري
> والناس الكبري جاري منهم
> والجقر الأكل الكبري يكورك
> ده ما أنا
> والله ما أكلتو أنا
> فلبينيين ناكرنوا حطب
> والفلبينيات قالن يطرشنا
> وناس شايلين دفاتر مكتوب فيها دفاتر جرد حساب
> وناس في المطار ما لاقين هايس ولا دفار
> حلمة غريبة خلاس
> الحمام طاير
> الكلاب جاريات
> الجداد يكورك
> والقمر مرة تحت مرة فوق
> الكدايس السمان اختفن واختلفن
> وبس في الحلمة ديك أشوف ليك
> مافي داعي
> قالوا الحلم الشين ماتحكي بيهو
> اللهم أجعلو خير
> جسمي يترقط لي أسي
> لكن حلم شين لمن سمح
> المهم
> تاني من بلدنا قام رحل زول جميل
> يظهر أنها أيام رحيل
> وبالذات الشيء الجميل
> رحل عنا الباقي فينا ما حيينا
> قطب المريخ جعفر حسين
> رجل قدم للمريخ الكثير
> رجل ضحى بالكثير لأجل الرياضة
> كان كالشب يختص بتصفية المياه التي تتعكر بين الناس
> حيثما وجد اختفى عكر المياه وأضحت صافيه عذبة
> اللهم أرحم عبدك جعفر وأجعل الجنة مثواه
> المهم
> اتفق تشخيص التوانسة مع التشخيص المنطقي
> واتفق علاج التوانسة مع العلاج الكان مفترض
> واتفقنا جميعاً على ضرورة علاج العقرب سريع
> وعلاج بات وناجع
> فلو اختلفنا على كيفية العلاج ومكان العلاج
> بالتأكيد نتفق على هدف العلاج ومصلحة اللاعب والكيان
> ونتفق على حبنا واحترامنا لبعضنا البعض
> وده المريخ
> أيها الناس
> بدأ البعض يتخوف من تونسية الزولفاني ومباراة النجم علي الأبواب
> بعضهم استدل بتجربة أبو الهل والحيدوسي يوم خماسية الترجي الشهيرة الجات في عشرة دقائق بمعدل هدف كل دقيقتين
> ولكني أطمأن الجميع
> زولفا المغمور المامشهور والما مؤهل والماعندو شيء
> ماحايبيع الكورة للنجم
> لأنو الراجل محتاج لسيرة ذاتية جيدة وصناعة اسم بالذات عند أهلو التوانسة
> ومحتاج يثبت للناس أنو كيسو مافاضي
> لذا
> ولذلك
> ولكل ذلك
> أتوقع أن يقودنا زولفا لنهائي العرب بنصر مستحق على النجم الساحلي تبين بشائره من مباراة الذهاب بتونس
> أيها الناس
> لما صحيت من النوم بعد الحلمة ديك أول كلمة قلتها
> أمممك
> ياناس
> زولفا الشاطر أوصلنا لمرحلة أن نلعب داخلي بتشكيلة خارجي بتشكيلة تانية
> ويكون الأداء بنفس المستوى
> لأنو القصة عند زولفا ليست أسماء وأشخاص ولكنها طريقة لعب
> تحسبوا لعب!
> بقي المريخ زي رقيص العروس
> كلو غنية بي فستان
> وكلو فستان بي قون
> موش زي الجماعة
> تشكيلة لجميع المناسبات
> زي توب المرأة الواحد
> في الطهور لابساهو
> في العرس لابساهو
> في البكا لابساهو
> للسوق لافحاهو
> زولفا مدربي
> أيها الناس
> إن تنصروا الله ينصركم
> أها
> نجي لي شمارات والي الخرتوم
> والينا
> أكتب قبل الخطاب يتقال لينا
> الحصل شنو ياوالينا
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال بلادي
والى لقاء
سلك
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