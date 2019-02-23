أمــــك.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> اللهم أجعلو خير

> أمس حلمان حلمة غريبة شديد

> صحيت لقيت جسمي ده كلو بترقط

> نمت وآخر حصة كانت وطن

> وقمت حلمت

> الناس دي كلها ملبوشة

> ناس جارين علي الكبري

> والناس الكبري جاري منهم

> والجقر الأكل الكبري يكورك

> ده ما أنا

> والله ما أكلتو أنا

> فلبينيين ناكرنوا حطب

> والفلبينيات قالن يطرشنا

> وناس شايلين دفاتر مكتوب فيها دفاتر جرد حساب

> وناس في المطار ما لاقين هايس ولا دفار

> حلمة غريبة خلاس

> الحمام طاير

> الكلاب جاريات

> الجداد يكورك

> والقمر مرة تحت مرة فوق

> الكدايس السمان اختفن واختلفن

> وبس في الحلمة ديك أشوف ليك

> مافي داعي

> قالوا الحلم الشين ماتحكي بيهو

> اللهم أجعلو خير

> جسمي يترقط لي أسي

> لكن حلم شين لمن سمح

> المهم

> تاني من بلدنا قام رحل زول جميل

> يظهر أنها أيام رحيل

> وبالذات الشيء الجميل

> رحل عنا الباقي فينا ما حيينا

> قطب المريخ جعفر حسين

> رجل قدم للمريخ الكثير

> رجل ضحى بالكثير لأجل الرياضة

> كان كالشب يختص بتصفية المياه التي تتعكر بين الناس

> حيثما وجد اختفى عكر المياه وأضحت صافيه عذبة

> اللهم أرحم عبدك جعفر وأجعل الجنة مثواه

> المهم

> اتفق تشخيص التوانسة مع التشخيص المنطقي

> واتفق علاج التوانسة مع العلاج الكان مفترض

> واتفقنا جميعاً على ضرورة علاج العقرب سريع

> وعلاج بات وناجع

> فلو اختلفنا على كيفية العلاج ومكان العلاج

> بالتأكيد نتفق على هدف العلاج ومصلحة اللاعب والكيان

> ونتفق على حبنا واحترامنا لبعضنا البعض

> وده المريخ

> أيها الناس

> بدأ البعض يتخوف من تونسية الزولفاني ومباراة النجم علي الأبواب

> بعضهم استدل بتجربة أبو الهل والحيدوسي يوم خماسية الترجي الشهيرة الجات في عشرة دقائق بمعدل هدف كل دقيقتين

> ولكني أطمأن الجميع

> زولفا المغمور المامشهور والما مؤهل والماعندو شيء

> ماحايبيع الكورة للنجم

> لأنو الراجل محتاج لسيرة ذاتية جيدة وصناعة اسم بالذات عند أهلو التوانسة

> ومحتاج يثبت للناس أنو كيسو مافاضي

> لذا

> ولذلك

> ولكل ذلك

> أتوقع أن يقودنا زولفا لنهائي العرب بنصر مستحق على النجم الساحلي تبين بشائره من مباراة الذهاب بتونس

> أيها الناس

> لما صحيت من النوم بعد الحلمة ديك أول كلمة قلتها

> أمممك

> ياناس

> زولفا الشاطر أوصلنا لمرحلة أن نلعب داخلي بتشكيلة خارجي بتشكيلة تانية

> ويكون الأداء بنفس المستوى

> لأنو القصة عند زولفا ليست أسماء وأشخاص ولكنها طريقة لعب

> تحسبوا لعب!

> بقي المريخ زي رقيص العروس

> كلو غنية بي فستان

> وكلو فستان بي قون

> موش زي الجماعة

> تشكيلة لجميع المناسبات

> زي توب المرأة الواحد

> في الطهور لابساهو

> في العرس لابساهو

> في البكا لابساهو

> للسوق لافحاهو

> زولفا مدربي

> أيها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم

> أها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> والينا

> أكتب قبل الخطاب يتقال لينا

> الحصل شنو ياوالينا

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال بلادي

والى لقاء

سلك