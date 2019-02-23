أدبنا الأقصى!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> في البدء نرجع قليلاً لأيام (الدستور)..

> ليس دستور السودان الذي يُوضع ــ كل مرة ــ (تحفةً) جميلة على رف تاريخنا..

> ثم لا يُنفض عنه الغبار إلا حين توشك (الولاية) على الانقضاء..

> وذلك من أجل (مصلحة البلاد العليا)… ثم يُعاد إلى الرف…(زينة وعاجباني)..

> وإنما أعني دورية (الدستور) التي كنت رئيس تحريرها حيناً..

> كانت مجلةً أسبوعية… فجعلناها (الجريدة المجلة)… لتصدر يومياً في (16) صفحة..

> وسعرها كان ضعف سعر الصحيفة آنذاك..

> ورغم ذلك كان متوسط توزيعها اليومي نحو (2500) في العاصمة… دون الولايات..

> وكالعادة؛ حُورب ناشرها محجوب عروة… فاحتجبت..

> وكان من بين أفراد طاقمها (الفنان) الرائع محمد الحلو… ويقيم بفرنسا الآن..

> كنا نعقد جلسة تفاكر يومية ؛ هو بريشته… وأنا بفكرتي..

> فيتمخض عن ذلك كاريكاتور ساخر… يحتل موقعه أعلى يسار الصفحة الأولى..

> ونهار يوم رأينا أن نجسد ظاهرة العرب الصوتية… رسماً..

> كان ضجيج الصوت ــ يومها ــ من القوة بحيث لفت انتباهنا إلى (البراميل الفارغة)..

> إلى الجعجعة التي لا نرى لها طحناً أبداً… على أرض فلسطين..

> إلى الصراخ الذي ينطلق بحده (الأقصى) ــ منذ سبعين عاماً ــ صوب (الأقصى)..

> ثم يتلاشى في الهواء حتى قبل أن يتجاوز حدود إسرائيل..

> فكانت الفكرة : عربي خلف منصة… عليها مايكرفونات…أمامه سياج الحدود..

> ومن وراء السلك الشائك يهودي… وعلى مقربة منه حمام..

> وتندلق من المنصة ورقة طويلة تتمدد… وتتلوى… وتتكور؛ تحت قدمي اليهودي..

> واليهودي ينتظر بفارغ الصبر… وبيده مقص..

> ثم يقطع جانباً من هذا (الأدب) الغزير… ويتوجه به إلى (بيت الأدب)..

> وهذا (أقصى) ما يفعله العرب… تجاه القدس و (الأقصى)..

> والبارحة رأيت رسماً كاريكاتورياً ساخراً ذكَّرني برسمنا هذا… وأيام (الدستور)..

> فالعربي يقف أمام اليهودي فاغراً فاه للحد (الأقصى)..

> ويصيح بقضية (الأقصى)؛ واليهودي يضع مسطرة على فمه يقيس بها اتساعه..

> ثم يقول له ساخراً : أهذا (أقصى) ما عندك ؟!

> بل هو أقصى ما لدى العرب عامةً… سواء حيال الأقصى… أو أية قضية أخرى..

> فقد اشتهروا بأدب الخطابة… الذي مصيره بيت أدب اليهود..

> يبددون وقتهم في الكلام؛ بينما تبدده إسرائيل في العمل… والعلم..

> فهذه الدويلة تخصص للتعليم ما يعادل كل الذي تصرفه دول العرب على الأمن..

> فتأمين كراسي السلطة هو كل ما يهم حكامنا..

> أما التعليم فلا تصرف عليه إلا ما يساوي بضعاً في المئة من ميزانياتها..

> ولذلك تقول إسرائيل: العرب لا يقرأون… فإن قرأوا لا يفهمون..

> ولكنهم يفهمون جيداً في (الأدب) الذي يجيدونه..

> (أدب) الصراخ بالصوت (الأقصى)..

> ثم الشتائم بلغة بيوت (الأدب)!!