الطوارئ.. وحل الحكومة !!.. بقلم بخاري بشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> قلت بالأمس إنّه لن تكون هناك حلول من غير النظر الى (آمال) الشباب وتطلعاتهم في وطن يسع الجميع.. ويوفر كافة أحلامهم في فرص العمل والعطاء، خاصة أنهم عانوا في سنوات مضت من تفشي العطالة والمحسوبية وضيق ذات اليد، ما جعل أحلامهم في خانة (العدم).. ولن يتحقق ذلك بدون جراحة حقيقية تجتث الفساد بكافة أشكاله، ليتعافى جسد الدولة بالإضافة الى روشتة اقتصادية (ناجزة وفاعلة) .. أما مجرد تغيير وجوه قديمة بأخرى (جديدة) أو إعادة وجوه اختفت عن المشهد من جديد، فهذا لن يحل المشكلة، وربما زادها تعقيداً.

> وأمس مساءً تحلق السودانيون أمام شاشات التلفزيون لمتابعة خطاب رئيس الجمهورية، وهو يعلن (حل الحكومة) وحالة (الطوارئ)، ويؤسس لـ (مبادرة) تسع الجميع خاصة بعد تأكيدات وقوفه على مساحة واحدة من جميع الأطراف من منصة رئاسة الجمهورية، بالتأكيد أن ما أعلن عنه بداية لمرحلة جديدة تؤسس لسودان التراضي والاستقرار، مبادرة لـ (تطبيب) البلاد من حالات التصدع والاستقطاب وعصم لها من (شبح) حالة الفوضى التي ربما طاف شبحها على الجميع.

> لن ينسى أحد أنّ (الاحتجاجات) التي بدأت بأسباب اقتصادية، تصيدتها بعض الأحزاب السياسية وركبت موجتها لأجل رفع سقف المطالبات السياسية أمام الحكومة، ما جعل أنّ ايجاد حلول للأزمات الاقتصادية وحده لن يقود الى حالة تراضي عامة، فكان لا بد من طرح (مبادرات سياسية) في هذه المرحلة (المفصلية) والدقيقة من عمر السودان.. فالبلاد ليست بعيدة عما جرى في دول عديدة، ولكي لا تصل الى ما وصل اليه الحال في تلك الدول وغيابها في بحور الفوضى والحروب، طرحت هذه المبادرة من رئيس الجمهورية، وينبغي أن تنال رضاء الجميع.

> وقوف الرئيس بنفسه ضد (تعديلات) الدستور هو انتصار للفئة القليلة التي جهرت برأيها ضد التعديلات، وذلك يعني الوقوف الى جانب صوت السودانيين، وبهذا نهنئ الدكتور أمين حسن عمر والبروف حسن مكي لنيلهما سبق الشجاعة و(الجهر) بالرأي في زمن الصمت، لأن ما حدث الآن من تحولات على صعيد لملمة الشمل كان أول من نادى به وأول من عمل له.

> ما ذكره الفريق أول صلاح قوش أمس بمقر جهاز الأمن والمخابرات أمام قادة الصحافة، يعتبر بداية لـ (مرحلة جديدة)، فصلها خطاب الرئيس، وهي مرحلة ينبغي أن يستتبعها (عمل كبير) على صعيد الوجهة السياسية الجديدة التي تسمع للرأي الآخر وتحترمه، وينبغي أن يسبقها كذلك عمل كبير على صعيد الاقتصاد، ولا بد أن تليها مرحلة قادمة يقوم فيها السودانيون بايصال صوتهم للمجتمع الدولي بأنّ هذا الوطن عصى على (التفكيك) وعصي على (التقسيم).

> ما فعله الرئيس البشير بابتدار هذه المرحلة الجديدة يدل على شجاعة متناهية بعد أن وضع نصب عينيه حماية البلاد وهي مسؤولية (جسيمة)، وبهذه المبادرة يضع نفسه في مقام الرؤساء (الشجعان) الذين يضعون هم أوطانهم فوق همومهم الشخصية.