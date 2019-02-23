بالسلامة يازعيم.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* إذا لم يطرأ جديد.. فإن من المتوقع عند قراءة

هذه السطور.. أن تكون بعثة كبير البلد سيد البلد المريخ؛ غادرت فجر اليوم إلى تونس الخضراء، لملاقاة النجم الساحلي، عشية الأربعاء القادم، في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال..

* وكما هو معلوم… خاض الزعيم آخر مباراة رسمية في الدوري المحلي الأسبوع الماضي أمام فريق الموردة (العكليت)، وفاز عليه برباعية نظيفة، رغم غياب عدد كبير من عناصره الأساسية..

* خلال هذه المباراة، ظهر نجما الفريق تيري والتش، بمستوى جيد، أكد تعافيهما من الاصابات السابقة..

* أما مباراة سوسة، فهي في رأيي لن تكون صعبة إذا خاضها الفرسان الحمر بنفس القوة والعزيمة والجدية التي خاضوا بها مباريات الجيش السوري، والاتحاد ومولوديه الجزائريين، في المراحل السابقة للبطولة..

* ولن تكون سهلة إذا – لا قدر الله – استكانوا ولم يلتزموا بالجدية والانضباط..

* النجم الساحلي تأهل إلى الدور الحالي للبطولة على حساب فريق الرجاء المغربي، بعد أن فاز عليه ذهاباً في المغرب بهدفين نظيفين؛ وخسر منه إياباً في سوسه بهدف يتيم!!

* فوزه في المغرب، ثم هزيمته في تونس؛ تؤكدان على أنه يلعب خارج أرضه أفضل من داخلها.. وقد يكون السبب جمهوره الشرس، الذي يمارس ضغطاً عنيفاً على نجومه، ويربك أداءهم.. ولو عمل الزعيم على الاستفادة من هذا العامل، يمكن أن يفوز عليه.. أو على الأقل يتعادل معه..

* النجم الساحلي يعرف جيداً أن الفوز على المريخ في قلعة الموت الحمراء بأم درمان؛ صعب جداً؛ إذا لم يكن مستحيلاً..

* بالتالي سيخطط لتحقيق فوز عريض، يُسهّل مهمته في مباراة الرد..

* وإلى ذلك نلفت نظر مدربنا القدير يامن الزلفاني، ليحكم بناء استراتيجية متوازنة متقنة، تضمن له المحافظة على شباكنا ، وفي نفس الوقت خطف هدف أو إثنين..

* للأسف سيغيب عن المباراة قائدا الفريق أمير الحسن وبكري المدينة.. ويتولى القيادة رمضان عجب.. وحسناً فعل مجلس المريخ وهو يقرر سفر النجمين مع الفريق ليخضع الثاني للعلاج من الإصابة هناك.. ويتولى الأول مهام القيادة من خارج الملعب مع الزلفاني..

* الخبرة مطلوبة جداً في هذه المباراة.. ونحسب أن مباراتي الفريق أمام الاتحاد ومولوديه في الجزائر ، أكسبتا جميع اللاعبين، الخبرة الكافية للتعامل مع المباريات خارج الأرض.. وحصّنتهم ضد شراسة جماهير شمال أفريقيا.. وبالتالي سيعرفون كيف يتعاملون مع مباراة سوسة حسب مجرياتها..

* مباريات نصف النهائي – وفق قرار اللجنة المنظمة – ستخضع لتقنية(الفار).. وبالتالي لن تكون هنالك مخاوف من التحكيم..

* وبالتالي أيضأً.. يجب على لاعبينا أن يحذروا الاحتجاج على قرارات قاضي الجولة.. خاصة وأننا في الأصل، (ما ناقصين بطاقات ملونة)..

* إذا وقع الحكم في خطأ مؤثر، يمكن أن يطلبوا من الحكم الرجوع إلى (الفار).. ويكون الطلب عن طريق الكابتن، بكل هدوء واحترام، حتى نعكس صورة متحضرة عن سلوكنا الرياضي..

* بقي أن يعرف لاعبونا أن الحكم الذي سيدير هذه المباراة، هو البحريني الدولي المعروف؛ نواف شكر الله الذي شارك في تحكيم مباريات كأس العالم للشباب عام 2011.. وفي كأس العالم بالبرازيل نسخة 2014م.. وتم اختياره ضمن الحكام العرب في كأس العالم الأخيرة بروسيا..

* كذلك شارك في دوري ابطال آسيا عام 2016م وأدار مباراة الأهلي الإماراتي والهلال السعودي في الدور نصف النهائي..

* ويقيني حكم بهذه السيرة، يستحق أن يكون مصدر ثقة للمريخ..

* ختاماً فرساننا الحمر.. لا تنسوا صلاة الحاجة قبل المباراة.. والابتهال إلى الله أن يثبت اقدامكم، ويعينكم على تحقيق نتيجة طيبة..

* ومن جانبنا – نحن الصفوة – لن نقصر..

* سندعمكم بالدعوات المخلصة قبل وأثناء المباراة.. فما النصر إلا من عنده تعالى..

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آخر السطور

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* وجود الفنان الغربال (الكتّال) في المقدمة؛ كفيل بأن يرغم مدافعي النجم الساحلي على عدم التقدم..

* حمزة داؤود هو المرشح ليحل محل أمير كمال في قلب الدفاع إلى جانب صلاح (تايجر).. على أن يشارك التاج إبراهيم، أو التاج يعقوب في خانة الظهير الأيمن، وأحمد آدم في خانة الظهير الأيسر..

* في الوسط الرباعي ضياء الدين.. ومحمد هاشم.. والتش.. والتكت..

* في المقدمة محمد عبد الرحمن ورمضان..

* تشكيلة ولا في الأحلام..

* المريخي القح أبومآب عصام الأمين بلاع بالنيل الأبيض.. راهنني على أن المريخ سيفوز بهدف..

* يسمع منك الله يا ابو مآب..

* وكفى.

*خاص رجال حول الزعيم*