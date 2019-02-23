وعكة صحية مفاجئة تدفع ابن سلمان لاستدعاء طائرة إسعاف على وجه السرعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: استدعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طائرة إسعاف طبي بشكل عاجل من العاصمة الصينية بكين، وأرسلها إلى الرياض أثناء زيارته الحالية بحسب ما نقله التلفزيون السعودي.

وأثارت خطوة ولي العهد السعودي جدلاً واسعاً، خاصة في ظل تجاهل ولي العهد العديد من المشاكل في المملكة نفسها، الامر الذى رأه البعض محاولة لتجميع صورته أمام عدسات الكاميرات.

وزار ابن سلمان بحسب التلفزيون الرسمي، رئيس تحرير صحيفة الرياض فهد العبدالكريم، عضو الوفد الإعلامي المرافق له في بكين، إثر تعرضه إلى وعكة صحية، وأمر بنقله بشكل فوري إلى الرياض، عبر طائرة خاصة للإخلاء الطبي.

وكان ابن سلمان وصل إلى الصين قبل يومين، قادما من الهند، في جولة آسيوية شملت باكستان أيضا.

وفي خطوة تعكس عداءه لكل ما هو إسلامي وولعه بالحصول على تأييد لسياساته ووجوده في منصبه بغض النظر ممن، دافع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الجمعة، عن الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات الصينية ضد مسلمي الأويغور. وطن سرب

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