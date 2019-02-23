وفد روسي يزور الخرطوم لإقامة مصفاة للنفط بالبحر الأحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يصل وفد من مؤسسة “روس جو” الحكومية الروسية إلى الخرطوم في السابع والعشرين من فبراير الجاري لاستكمال الترتيبات والتحضيرات لإقامة مصفاة جديدة للنفط بولاية البحر الأحمر.

وقال مصدر عليم بوزارة النفط بحسب(smc) إن السودان وقع اتفاقاً مع روسيا لبناء مصفاة ببورتسودان بإنتاج (220) ألف برميل يومياً، مؤكداً أن الحكومة تعمل علي تسهيل كافة الإجراءات الخاصّة بإقامة المصفاة بالشراكة مع روسيا.

وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات النفطية والدخول في اتفاقيات جديدة مع بعض الشركات الأجنبية واستكشاف مربعات جديدة حسب خطة الوزارة بدخول حقول إنتاجية لقطاع النفط والغاز.