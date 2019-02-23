البنك المركزي يسلّم البنوك أكثر من (1,8) مليار جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان

الخليج 365 :

تسلمت البنوك أكثر من مليار و800 مليون جنيه خلال الأسبوعين الماضيين من بنك السودان المركزي، في وقت كشف فيه اتحاد المصارف عن التزام كافة البنوك بتغذية الصرافات الآلية يومياً بمبلغ (200) مليون جنيه.

وقال عباس عبد الله عباس رئيس اتحاد المصارف في تصريح بحسب (smc) إن البنك المركزي وضع خطة لاستلام الأوراق المالية من الخزينة ووضعها في الصرافات الآلية، مؤكداً أن كل ما تم استلامه من البنك تم ضخهُ بالصرافات بشكل يومي.

وفي ذات السياق قال مصدر بالبنك المركزي إن مطابع العملة أكملت كافة الترتيبات للبدء في إنتاج فئة الـ(500) جنيه ليتم طرحها وتداولها في مارس المقبل، متوقعاً انفراجاً كاملاً لأزمة النقود وحل مشكلة الأوراق المالية في أقرب فرصة ممكنة.

وكان محافظ بنك السودان المركزي قد وعد بانفراج أزمة السيولة خلال شهر مارس القادم بعد طرح العملة الجديدة من فئة الـ(500) جنيه.