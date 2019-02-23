السلطات التونسية تسمح للنجم الساحلي بدخول 16 ألف مناصر أمام المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وافقت السلطات التونسية على دخول 16 ألف مناصر لتشجيع النجم الساحلي في مباراته أمام المريخ السابع والعشرين من الشهر الجاري في مرحلة نصف نهائي بطولة زايد الخير للأندية العربية البطلة وكان النجم الساحلي التونسي قد تفوق على رجاء كزبلاناكا ذهابا بهدفين وخسر لقاء الإياب في سوسة الساحلية بهدف نظيف لترشح لمواجهة بطل السودان في نصف نهائي بطولة زايد للبطولة العربية .

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