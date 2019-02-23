"الوطني": اتجاه لتأجيل المؤتمر العام للحزب

أصدر حزب المؤتمر الوطني قراراً بتولي نواب رؤساء الحزب بالولايات والمحليات رئاسة الحزب في المرحلة المقبلة، عقب قرار حل الحكومة، بينما ألمح الحزب إلى وجود اتجاه داخل صفوفه يفضي إلى تأجيل المؤتمر العام المزمع انعقاده في أبريل من العام المقبل.

والتقى رئيس قطاع التنظيم بالحزب، حامد ممتاز، ونائب الرئيس لشؤون الحزب د. فيصل حسن إبراهيم، برؤساء القطاعات وأمناء الأمانات على المستوى المركزي. وقال ممتاز في تصريحات صحفية، إن اللقاء التنويري تناول المتغيرات السياسية التي طرأت في الساحة، بناء على خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه للشعب السوداني مساء الجمعة، والذي أجمل من خلاله كل القضايا السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث الإجراءات التي تلي المؤتمر الوطني في هذا الصدد، وأضاف أن اللقاء قدم تنويراً تفيصلياً حول مؤتمرات الحزب على مستوى الولايات والمحليات والموضوعات التي يمكن أن تناقش حول مستقبل الحزب، مشيراً إلى أن اللقاء خرج بتوصيات وقرارات حول إعادة بناء الحزب، وصولاً للمؤتمر العام الذي قال إنه ربما نظر الحزب لتأجيله إلى مرحلة مقبلة.

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