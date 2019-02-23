أحزاب الوحدة الوطنية تؤيد قرارات البشير

أكد الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية، عبود جابر، يوم السبت، دعم ومساندة المجلس لرئيس الجمهورية لإنجاز تعهداته التاريخية التي قطعها في خطابه الجمعة، وقال إن حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد استثنائية اقتضتها ظروف معالجة تحديات ماثلة.

وأشار عبود إلى أن فرض قانون الطوارئ له أسانيد دستورية مدعومة بواسطة مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية.

ورأى جابر أن الظروف والاستهدافات الخارجية والتحديات الداخلية تحتاج إلى تقوية وتعزيز الجهود المشتركة من أجل المحافظة على الوطن بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة، ومن بينها إعلان حالة الطوارئ.

وقطع في تصريح لـوكالة السودان للأنباء، بأن إرجاء الانتخابات المزمعة في 2020م سيحسم بواسطة الجمعية العمومية للحوار في اجتماعها المقبل.

وأكد تمسك أحزاب الوحدة الوطنية واستمرارها في تحالفاتها مع القوى السياسية لخدمة البلاد، من خلال برنامجها الاستراتيجي القائم على العمل من أجل الاستقرار والتنمية.

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