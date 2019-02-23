الأمن: قوش لم يذكر أن البشير سيتخلي عن المؤتمر الوطني

الخرطوم: باج نيوز

قال جهاز الأمن والمخابرات، إن مديره الفريق أول صلاح قوش لم يتحدث في التنوير الذي قدمه للصحفيين الجمعة، عن تخلي الرئيس عمر البشير عن حزبه أو بقائه فيه.

وأضاف مدير إدارة الإعلام بالجهاز في توضيح تلقى “باج نيوز” نسخة منه السبت، “خلال التنوير الذي قدمه المدير العام لجهاز الأمن للمؤسسات الإعلامية والصحفية وقادة الرأي ، إلتبست على البعض نقاط”.

وبحسب التوضيح، فإن قوش ذكر أن الرئيس بات على قناعة تامة بضرورة التغيير الواسع والمعالجات الشاملة إستجابة لنبض الشارع العام، وأنه يلزم فتح الباب أمام كافة القوى السياسية وإستنهاضها لقيادة التغيير دون عزل لأحد، وأن المواطنين سيلمسون إجراءات جادة وعملية في مختلف الإتجاهات .

وقال مدير الإعلام بالأمن إن قوش أكد التزام الرئيس بالدستور وما سيتقرر بشأنه وفقاً لآليات التشاور الواسع مع كافة القوى السياسية، وأنه ليس للرئيس الترشح لفترة رئاسية جديدة حسب الدستور الحالي إلا بتوافق سياسي وإجراءات تتخذها المؤسسات المختصة.

كما تحدث مدير الجهاز أنه وفي سبيل معالجة القضية السياسية وحالة الإنسداد السياسي فإن البشير سيكون على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية، ولم يتحدث عن تخلي الرئيس عن حزبه أو بقائه فيه.

وأوضح مدير الجهاز أن فرض حالة الطوارئ إجراء الهدف الرئيسي منه سرعة الإنجاز وتجاوز البيروقراطية الديوانية في التعامل مع الأزمة الإقتصادية وقضايا الفساد والحفاظ على موارد البلاد وما تواجهه من مهددات وأخطار، طبقاً للتوضيح الصادر من مدير الإعلام بجهاز الأمن.

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