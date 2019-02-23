"التربية": امتحانات الشهادة السودانية في موعدها

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، د. الطاهر حسن الطاهر، يوم السبت، قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في موعدها المحدد بالثاني من مارس 2019م، من خلال ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعين مركز امتحان، وثلاثة عشر مركزاً خارج السودان.

وأشار الطاهر إلى أنه تم الفراغ من اختيار المراقبين والكونترول والمصححين وفق المعايير المحددة، وكشف الوكيل عن زيادة الاستحقاقات المالية لهم بنسبة مائة في المائة، كما طمأن الأسر والطلاب باكتمال الترتيبات كافة لقيام الامتحانات في موعدها، ودعا إلى عدم الالتفات للشائعات والتركيز على المذاكرة والتحصيل الأكاديمي.

وعقد وكيل الوزارة مؤتمراً صحفياً للتنوير بسير الترتيبات للامتحانات، وقدم خلاله تنويراً شاملاً حول اكتمال كافة الترتيبات لبدء امتحانات الشهادة السودانية.

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