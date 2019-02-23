الولاة المكلفون يؤدون القسم أمام البشير الأحد

يؤدي ولاة الولايات المكلفون القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، في الحادية عشرة من صباح يوم الأحد بالقصر الجمهوري. وكان رئيس الجمهورية أصدر مراسيم جمهورية الجمعة بإعفاء ولاة الولايات وحل الحكومات الولائية وتكليف ولاة جدد.

والولاة المكلفون هم فريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين “الخرطوم”، فريق أول ركن علي محمد سالم “الجزيرة”، لواء ركن (م) الطيب المصباح “نهر النيل”، فريق ركن محمد علي قرينات “كسلا”، لواء ركن المرضي صديق المرضي “شمال كردفان”، لواء ركن مصطفى محمد نور “البحر الأحمر”، فريق ركن أحمد خميس بخيت “النيل الأبيض”، لواء مهندس فني ركن عيسى عبدالله إدريس “سنار”، فريق أول ركن يحيى محمد خير “النيل الأزرق”،

فريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد “الشمالية”، لواء ركن (م) النعيم خطر مرسال “شمال دارفور”، فريق ركن أحمد علي أبو شنب “جنوب دارفور”، فريق ركن محمد منتي عنجر “جنوب كردفان”، لواء ركن خالد نور الدائم “وسط دارفور”، فريق أمن دخر الزمان عمر محمد “غرب كردفان”، عميد أمن مبارك محمد شمت “القضارف”، لواء ركن مهلب حسن أحمد “غرب دارفور”، ولواء ركن سليمان مختار حاج المكي “شرق دارفور”.

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