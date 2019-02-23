هل يعطل قانون الطوارئ مسابقة الدوري الممتاز .. إليكم التفاصيل.؟

الخرطوم: باج نيوز

استبعد رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني الفاتح باني أن يؤثر قرار فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة عام على منافسات كرة القدم.

وقال الفاتح باني في تصريح لـ”باج نيوز” إن قرار رئاسة الجمهورية لن يؤثر على مجريات التنافس في بطولة الدوري، رافضا أية اتجاه لإيقاف مباريات البطولة.

وأكمل” اتحاد الكرة لم يتسلم أية أشعار من الجهات الأمنية بشأن معيقات خاصة بدخول المباريات أو قيامها”.

وأكّد الفاتح باني أن برمجة الدوري الممتاز ستستمر وفق الجدول الموضوع دون أي تأثير، موضحًا أن فرض الطوارئ لن يعطل المنافسة.

ونفى رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني أن يكون اتحاده تسلّم خطابًا من الاتحاد الأفريقي أو الدولي بشأن الأوضاع الأمنية في السودان، وأضاف” الاتحاد يقوم بمهامه وينظم المنافسات في أجواء طبيعية وأمنية دون أية خروقات أو مشاكل”.

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