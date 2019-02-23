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ارتفاع قياسي في السوق الموازي .. اسعار الدولار والعملات الاجنبية امام الجنيه السوداني اليوم السبت...

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مصدر الخبر / غرفة الاخبار 0 تبليغ

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
الدولار الامريكي 75.00 جنيه
الريال السعودي 19.80 جنيهاً
الدرهم الاماراتي 22.68 جنيها
اليورو 82.40 جنيه
الجنيه الاسترليني 95.89 جنيه
الجنية المصري 4.32 جنيه
الريال القطري 19.97 جنيه

يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم السبت 23\02\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير 

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع  اخبار السودان
الدولار الامريكي 92.00
الريال السعودي 22.60
الدرهم الاماراتي 24.54
اليورو 94.00
الجنيه الاسترليني 98.0

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