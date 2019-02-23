ارتفاع قياسي في السوق الموازي .. اسعار الدولار والعملات الاجنبية امام الجنيه السوداني اليوم السبت...

|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|75.00 جنيه
|الريال السعودي
|19.80 جنيهاً
|الدرهم الاماراتي
|22.68 جنيها
|اليورو
|82.40 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|95.89 جنيه
|الجنية المصري
|4.32 جنيه
|الريال القطري
|19.97 جنيه
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم السبت 23\02\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|92.00
|الريال السعودي
|22.60
|الدرهم الاماراتي
|24.54
|اليورو
|94.00
|الجنيه الاسترليني
|98.0