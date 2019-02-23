المريخ والنجم الساحلي " معاملة بالمثل"

قال رئيس بعثة المريخ إلى تونس، إنهم واثقون من أداء مباراة جيدة أمام النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

وأضاف عضو المجلس، عمر محمد عبد الله لـ(السوداني) بأن مباراتهم القادمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

وكشف رئيس البعثة الحمراء عن اتصالات تم إجراؤها مع سفارة السودان بدولة تونس بقيادة السفير حسين علي حسين مشيراً إلى أن الأخير تحرك قبل وصول البعثة وأجرى اتصالات مع إدارة النجم الساحلي، واطمأن على كافة الترتيبات التي أبرمت بين الجانبين.

وأزاح عمر محمد عبد الله النقاب عن اتفاق تم إبرامه مع النادي التونسي برعاية من سفارة البلدين بالخرطوم وتونس، مشيراً إلى أن الاتفاق أمن على مبدأ المعاملة بالمثل وتوفير الراحة المتكاملة لبعثة المريخ منذ وصولها إلى مطار تونس ومغادرتها فوراً إلى سوسة التي تبعد حوالي 265 كيلو من العاصمة التونسية.

وأشار رئيس بعثة المريخ إلى أنه تم التأكيد على ضرورة حصول نادي النجم الساحلي على معاملة دبلوماسية متميزة قبل حضوره إلى الخرطوم حيث ستمنح سفارة السودان الفريق التونسي تأشيرات دخول مجانية أسوة بما حدث لبعثة المريخ من قبل السفارة التونسية بالخرطوم لافتاً النظر إلى أنه تم الاتفاق على هذا الأمر بين الناديين وبرعاية مباشرة من سفارة البلدين بالخرطوم وتونس.