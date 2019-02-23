في حوار فوق العادة بعد عودته من (جوبا) مع د. لام أكــول

حوار: المثنى عبد القادر الفحل

الاوضاع في جنوب السودان مازالت تسير بخطوات بطيئة علي الرغم من اتفاق السلام لاسباب متعددة، واصبحت محاصرة بعامل الزمن، حيث من المقرر اعلان الحكومة الانتقالية في شهر مايو المقبل، بينما مازالت لجان تنفيذ الفترة قبل الانتقالية لم تكمل المهام المكلفة بها بحسب نصوص الاتفاق، وهذا غير الصراع الذي اندلع بين جيش الحكومة وحركة الجنرال توماس سيريلو غير الموقعة على الاتفاق اصلاً، كل هذه القضايا بجانب الصراع الجارى في مجموعة قوى تحالف المعارضة بدولة جنوب السودان (سوا) التى ادت لانشقاق التحالف لجناحين احدهما بقيادة قبريال تشانغشونق والآخر بقيادة الفريق بيتر قديت ود.لام اكول والاندماج المفاجئ بين مجموعة المعتقلين السابقين او (اولاد قرنق) مع جناح الرئيس سلفا كير.. كل هذه القضايا واخرى حملتها (الإنتباهة) وطرحتها على زعيم الحركة الديمقراطية الوطنية د. لام اكول بعد عودته من جوبا خلال الفترة الماضية، حيث التقى بالرئيس سلفا كير وعاد بعدها الى الخرطوم، فإلى مضابط الحوار:

> اين وصلت اتفاقية السلام في دولة جنوب السودان؟

> هل يؤثر التأخير في اعلان الحكومة الانتقالية وكيف ستكون المعالجة؟

> ما هي توقعاتك لذلك ؟

> لكن لجنة الفترة قبل الانتقالية تعاني عدم التمويل وهذه واحدة من مشكلات عدم اكتمال بند الترتيبات الامنية؟

> بخلاف قضايا الاتفاقية الداخلية يعاني الجنوب من خلافات القيادات فعلى مستوى تحالف (سوا) نجد انها انشقت واصبحت جناحين فما مدى تأثيرها في الاتفاقية وما هي الحلول؟

> اتهمتم الجناح الآخر من (سوا) بتلقي مقابل مادي حتى يحدث الانشقاق.. هل تواجهتم بذلك؟

> هل من الممكن ان يتوحد تحالف (سوا) ويعود مرة اخرى؟

> مجموعة جوزفين لاقو وخالد بطرس كانت معكم حتى الحظات الاخيرة؟

> حسب تقديراتك من الذي حرك العمل ضد (سوا) في جوبا؟

> الرئيس سلفا كير تحدث عن عناصر تحاول إفشال الاتفاقية في جوبا.. هل هي ذات العناصر التي اشرت لها؟

> هل طرح الرئيس أية مبادرة لتوحيد (سوا)؟

> تلقيتم مبادرات اكثر من مرة من (ايقاد) لكن لم تستجيبوا لها؟

> هذه الانشقاقات قد تؤثر في نسبة المشاركة في الحكومة الانتقالية؟

> لكن الجميع في تحالف (سوا) وبالتالي لكل نسبة؟

> في جانب آخر نجد ان معارك جبهة الخلاص بقيادة سيريلو مستمرة مع الحكومة فما مدى تأثيرها في الترتيبات الامنية؟

> كيف تتوقع نهاية هذه الحرب هل بمفاوضات بين جوبا وسيريلو وما هي نصيحتكم؟

> هنالك دعم للجيش اليوغندي مستمر ضد سيريلو هل هذا يؤثر في الاتفاقية؟

> كيف ترى توحيد المعتقلين السياسيين مع جناح سلفا كير؟

> وضح اكثر بانعدام الايديولوجيا لتوحيدهم؟

> لكنهم في النهاية (اولاد قرنق) اليس كذلك؟

> اذا ما هو الصحيح؟

> ما هي اسباب مشكلاتهم مع الرئيس سلفا كير في 2013م؟

> لكن سلفا كير رفض التفاوض معهم آنذاك؟

> اندماج مجموعة باقان هل يؤثر في اتفاق اروشا 2015م؟

> دكتور لام اكول في القمة الافريقية الاخيرة التقى الرئيس عمر البشير مع الرئيس اليوغندي يوري موسفيني حول الاوضاع في جنوب السودان، واتفقوا على اجتماع تقييمي لمسار الاتفاقية.. ما هي نصيحتك لهم؟

> لكن كينيا مازالت بعيدة عن المشهد في جنوب السودان.. ما هو السبب؟



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