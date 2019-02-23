إتجاه داخل الحزب الحاكم بالسودان لتأجيل المؤتمر العام

الخرطوم: باج نيوز

برز اتجاه قوي داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، لتأجيل المؤتمر العام للحزب المزمع انعقاده في ابريل القادم.

وقال رئيس قطاع التنظيم بالحزب حامد ممتاز في تصريحات صحفية عقب لقاء نائب الرئيس لشؤون الحزب د. فيصل حسن ابراهيم برؤساء القطاعات وامناء الامانات على المستوى المركزي، السبت، إن اللقاء التنويري تناول المتغيرات السياسية التي طرأت في الساحة بناء على خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه للشعب السوداني مساء الجمعة والذي أجمل من خلاله كل القضايا السياسية والاقتصادية.

واشار إلى أن الاجتماع بحث الإجراءات التي تلي المؤتمر الوطني في هذا الصدد، وأضاف أن اللقاء قدم تنوير تفيصلي حول مؤتمرات الحزب على مستوى الولايات والمحليات والموضوعات التي يمكن أن تناقش حول مستقبل الحزب.

وأوضح ممتاز أن اللقاء خرج بتوصيات وقرارات حول اعادة بناء الحزب وصولاً للمؤتمر العام، وأضاف “ربما نظر الحزب لتاجيله لمرحلة مقبلة”.

إلي ذلك اصدر الحزب قراراً بأن يتولى نواب رؤساء الحزب بالولايات والمحليات رئاسة الحزب في المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، اصدر قراراً بحل الحكومة “المركزية والولايات” ودعوة البرلمان لتأجيل التعديلات الدستورية.

وفي وقت سابق من اليوم أصدر البشير قراراً، بإعفاء نائبه الاول بكري حسن صالح وتعيين الفريق عوض بن عوف بدلا عنه، كما اصدر قراراً بتعيين محمد طاهر إيلا رئيساً لمجلس الوزراء القومي

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