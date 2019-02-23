حزب تحرير السودان يعلن موقفه من فرض حالة الطوارئ

اعلن حزب حركة تحرير السودان الأم تأييد إعلان الرئيس عمر البشير لفرض حالة الطوارئ لمدة عام بالبلاد .

وقال أمين الحزب محمد إسحاق : نحن كحزب نبارك حل حكومة الوفاق الوطني واعلان حالة الطوارئ لمدة عام وأكد التزامه بالحوار الوطني .

وأضاف : إن حزب تحرير السودان يبارك ويؤيد قرارات رئيس الجمهورية وان صوت حزبه للرئيس البشير .

وشدد على دعوة الشباب بالجنوح للحوار الوطني لتجنيب البلاد الفتن .

وأصدر الرئيس البشير أمس الجمعة، قرارات هامة منها حل بموجبها الحكومة المركزية وحكومات الولايات وعين حكاما عسكريين لإدارة شؤون الولايات المختلفة وأعلن حالة الطوارىء فى البلاد لمدة عام واحد .

ويشهد السودان منذ ما يزيد عن الشهرين سلسلة تظاهرات, تولى تجمع المهنيين السودانيين زمام الدعوة لها للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.

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